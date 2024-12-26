В России за год онлайн-торговля выросла на 40 процентов

В России онлайн-торговля в России в текущем году демонстрирует рост на 40% по отношению к показателям 2023 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью на телеканале «Россия 24».

«Онлайн-торговля демонстрирует 40% рост по сравнению с прошлом годом. Мы здесь лидеры в мире. И в том числе это отражается на характере торговли в целом. Это развитие параллельно и гипермаркетов, и супермаркетов», – сказал Мантуров.

Он добавил, что увеличивается и количество торговых объектов в стране. Здесь Россия также занимает лидирующие позиции по сравнению с Европой и Азией, отмечает РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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