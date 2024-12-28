Россия введет экспортные пошлины на горох, нут и чечевицу

Правительство России установит пошлины на экспорт зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«С 1 января 2025 года вводятся таможенные пошлины на вывоз отдельных видов зернобобовых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Это позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления», – говорится в сообщении.

Ставка вывозной пошлины составит 5% от таможенной стоимости. Также подчеркивается, что до конца текущего года при вывозе данных культур применяются гибкие пошлины – они составляют от 4% до 7%.

В 2024 году урожай зерновых и зернобобовых культур в России составил 124,96 млн тонн. Это на 13% меньше результата прошлого года. При этом прогнозировалось, что в текущем году будет собрано 130 млн тонн.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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