Половина россиян не смогли удержаться от перерасхода бюджета на новогодние праздники

Почти 50 процентов россиян не смогли обойтись без перерасхода бюджета в канун Нового года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование проведенное финансовым маркетплейсом «Профи.ру».

Оказалось, что 31 процент жителей РФ израсходовал на новогодние праздники от 70 тысяч рублей до 100 тысяч, еще 23 процента потратили на Новый год от 20 до 50 тысяч рублей. 16 процентов израсходовали на праздники 100-150 тысяч, 8 процентов – от 150 до 200 тысяч. 4 процента потратили на Новый год от 200 до 500 тысяч, два процента – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Основной частью своих праздничных расходов 70 процентов опрошенных назвали подарки для близких. На втором месте – расходы на еду, то есть покупка продуктов на праздничный стол и походы в рестораны, туда потратили деньги 58 процентов респондентов. Кроме того, 35 процентов жителей РФ серьезно потратились на украшение дома (приобретение елки, игрушек и гирлянд), еще 24 процента – потратили деньги на каток, ярмарки и прочие зимние развлечения.

В заранее запланированные расходы смогли уложиться 45 процентов опрошенных, еще 33 процентов сознались, что немного превысили запланированный бюджет, а еще 15 процентов существенно сильно вышли за его рамки.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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