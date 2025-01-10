В России ограничили сбор информации о госзакупках

В России ограничили сбор физическими и юридическими лицами данных о госзакупках. Уведомление об изменении порядка получения соответствующих сведений появилось на сайте единой информационной системы (ЕИС), пишут «Ведомости».

Новые правила вступили в силу с 1 января 2025 года. «Речь идет об информации и документах в машиночитаемом виде, т. е. в формате, позволяющем анализировать данные с помощью программного обеспечения без необходимости тратить время на их подготовку. Теперь для получения таких документов, размещенных в ЕИС, вместо FTP-сервера используются только «сервисы отдачи документов и информации»», – сообщает издание.

Отмечается, что теперь юридическим и физическим лицам потребуется проходить аутентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации. Цель получения данных необходимо будет обосновать.

Кроме того, введены ограничения на число запросов. В ответ на один запрос будет предоставляться один справочник или же один документ по подсистеме ЕИС.

По словам экспертов, одной из причин внедренного решения может быть оптимизация нагрузки на мощности портала госзакупок. Если раньше большие объемы данных могли скачиваться бесконтрольно, то теперь появился механизм «управления доступами» к этой информации. В целом в последние годы госорганы движутся по пути уменьшения количества данных, которые публикуются в свободном доступе. В первую очередь для того, чтобы эти сведения не могли быть использованы против интересов государства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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