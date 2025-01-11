В прошлом году мошенникам досталось от россиян от 250 до 300 миллиардов рублей

Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«По нашим прогнозам, сумма будет в диапазоне 250-300 миллиардов рублей», – сказал он, отвечая на вопрос, сколько денег похитили кибермошенники у россиян в прошлом году.

По его мнению, прогноз на 2025 год давать рано: все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься.

«Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении – это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу – поэтому объем хищений может снизиться», – добавил топ-менеджер.

Кузнецов указал, что сейчас прорабатывается создание единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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