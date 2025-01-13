Товарооборот России и Китая вырос до рекордного уровня

По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 244,819 млрд долларов – это на 1,9% больше в сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные главного таможенного управления КНР.

Китай за отчетный период нарастил поставки товаров в Россию на 4,1%, до 115,499 млрд долларов, передает РИА «Новости». В то же время российский экспорт в КНР сохранился на уровне 2023 года, составив 129,32 млрд долларов.

В декабре прошлого года товарооборот России и Китая составил 21,973 млрд долларов. Москва поставила Пекину товаров на 10,67 млрд долларов. Вместе с тем, Китай экспортировал в Россию товары на 11,303 млрд долларов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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