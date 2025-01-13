США запретили поставки технологий в сфере ИИ в Россию и Китай

США ввели новые ограничения на поставки за границу технологий в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщается в заявлении американской администрации.

В Вашингтоне подчеркнули, что искусственный интеллект быстро становится ключевым фактором безопасности и экономической мощи. «США должны действовать решительно, чтобы занять лидирующую позицию в этом переходе и добиться того, чтобы американские технологии были основой для использования ИИ по всему миру, а противники не могли легко злоупотреблять продвинутым ИИ», – говорится в сообщении Белого дома.

Новые ограничения введены в целях «недопущения попадания технологий ИИ в руки злоумышленников». Свободное распространение американских технологий допустимо только в 18 странах-союзниках. Для остальных стран действуют меры безопасности в виде квот и обязательного получения лицензии.

При этом утвержден список государств, передача которым технологий ИИ запрещена. К таким странам США относят Россию, Китай, Белоруссию, КНДР, а также Афганистан, Венесуэлу, Гаити, ДРК, Зимбабве, Иран, Ирак, Камбоджу, Кубу, Ливан, Ливию, Мьянму, Никарагуа, Сирию, Сомали, ЦАР, Эритрею, Южный Судан.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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