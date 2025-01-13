Энергокризис: Приднестровье находится в «критических условиях»

Приднестровье находится в «очень непростых, практически критических условиях». Об этом заявил глава правительства непризнанной республики Александр Розенберг на заседании оперативного штаба. По его словам, прекращение поставок природного газа привело к остановке большинства предприятий, за исключением тех, что производят продукты питания.

Анализируя экономическую активность за первые дни января, Розенберг отметил значительное сокращение операций в рамках внешнеэкономической деятельности. Импорт сократился на 43%, что в стоимостном выражении составляет $7 млн. Существенное снижение произошло по всем товарным группам. Экспортные операции также демонстрируют спад. Объемы снизились на 60%, что составляет $3,3 млн.

«Наибольшее снижение экспортных операций, как в относительном, так и в абсолютном выражении, произошло по металлам и изделиям из них, машиностроительной продукции, продукции химической промышленности. Полностью приостановлен экспорт цемента», – отмерил премьер-министр ПМР.

В условиях дефицита энергетических ресурсов для ряда предприятий был введен ночной график работы. Среди них – ЗАО «Электромаш», «Интерцентрлюкс», «Софтшуз» и другие. «В ближайшее время в таком же режиме в случае наличия свободной электроэнергии планируют перейти на работу ночью и другие предприятия», – сообщил Розенберг.

Напомним, 11 декабря 2024 года в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение из-за ситуации вокруг поставок российского газа, которые затем были прекращены с 1 января 2025 года после остановки украинского транзита. Уже 2 января власти ПМР сообщили, что в результате энергетического кризиса в республике приостановлена работа промышленных предприятий, кроме продовольственных.

Тирасполь, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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