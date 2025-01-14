Госпрограмма развития Крыма и Севастополя будет продлена

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение продлить государственную программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года.

«Будем считать, что договорились и решение принято», – сказал глава государства, комментируя соответствующую инициативу.

«В ходе реализации госпрограммы уже многое сделано. Среди важных объектов – инженерные сети, тоннельный водовод к Южному берегу Крыма, полигоны для рекультивации отходов, новые автотрассы, в том числе по маршруту Симферополь – Евпатория и первый этап юго-восточного обхода Симферополя. И это сделанное только за прошлый год», – отметил Путин.

При этом президент сообщил, что в ближайшие три года только в рамках упомянутой госпрограммы планируется завершить работы более чем на 230 объектах капитального строительства и выполнить 32 мероприятия.

«Федеральное финансирование предполагается в объёме свыше 316 миллиардов рублей. Средства выделяются немалые, требующие рачительного, ответственного отношения, строгого контроля за их целевым использованием. И, разумеется, руководству регионов необходимо задействовать возможности новых национальных проектов, запускаемых с этого года», – подчеркнул глава государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube