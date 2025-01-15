Госдума одобрила законопроект о «периоде охлаждения» при взятии кредита

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении «периода охлаждения» по потребительским кредитам. Планируется, что мера будет эффективной для борьбы с мошенниками.

По данным Центробанка, порядка 50% заемных средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были сразу переданы преступникам. Сумма хищений увеличилась в 2,6 раза.

«В большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. По данным одного из крупнейших российских банков, через такие схемы у людей в этом году преступники похитили 250 млрд рублей», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект предусматривает «период охлаждения», в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей период запрета на транзакции составит четыре часа, для сумм от 200 тысяч рублей – 48 часов.

«Предлагаемая отсрочка в получении денежных средств даст заемщикам дополнительное время для тщательного анализа своих действий. За указанный период гражданин сможет обдумать цели, на которые он занимает средства и понять, что находится под влиянием мошенника, а также посоветоваться с родственниками и друзьями, и, при необходимости, обратиться в кредитную организацию или правоохранительные органы с информацией о мошеннических действиях. Таким образом, заемщик откажется от ненужного кредита и не передаст денежные средства мошенникам», – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроектом вводится ряд обязанностей для кредитных и микрофинансовых организаций по осуществлению дополнительных проверочных мероприятий на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.

По словам Володина, завершить рассмотрение законопроекта депутаты планируют до конца января.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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