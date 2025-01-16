В России снизился грузооборот морских портов

В России по итогам 2024 года отмечается снижение объемов грузооборота морских портов. Об этом сообщили в Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

«По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2024 года уменьшился на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 886,3 млн тонн», – говорится в сообщении.

Так, объем перевалки сухогрузов оказался на уровне 441,1 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем в 2023 году. При этом объем перевалки наливных грузов снизился на 2,6%, составив 445,2 млн тонн.

«Экспортных грузов перегружено 699,7 млн т (-1,9%), импортных грузов – 42,9 млн т (+11,0%), транзитных – 64,9 млн т (-0,5%), каботажных – 78,7 млн т (-12,1%)», – добавили в АСОП.

Снижение грузооборота отмечается в морских портах Арктического бассейна (-5,2%), Азово-Черноморского (-5,4%) и Дальневосточного бассейнов (-2,3%). Вместе с тем, увеличился объем перевалки морских портов Балтийского (+0,6%) и Каспийского бассейнов (+4,9%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube