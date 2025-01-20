Кредитная нагрузка на россиян растет рекордными темпами

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную величину за четыре года. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Причина – высокие процентные ставки.

«На 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных кредиторами, но не выплаченных российскими домохозяйствами, достигла 607,8 млрд руб. Речь идет о процентах, которые заемщикам предстоит выплатить в ближайший месяц с отчетной даты для погашения кредитов по графику. С января объем такой задолженности увеличился на 22,2%. Для сравнения: за весь 2023 год показатель вырос на 8,5%, за 11 месяцев позапрошлого года – на 6,4%», – пишет РБК со ссылкой на данные регулятора.

Темпы накопления процентных обязательств в прошлом году ускорились более чем втрое. При этом кредитование росло не так быстро, как годом ранее: за январь-ноябрь 2024 года задолженность граждан РФ по кредитам и займам увеличилась на 11% против 22,7% за аналогичный период 2023 года. На 1 декабря обязательства населения перед банками составили 39,36 трлн руб.

«Увеличился спрос на кредиты со стороны населения, а также повысились процентные ставки по кредитам в связи с ростом ключевой ставки Банка России. Соответственно, возрос и объем требований по начисленным процентам по банковским кредитам», – прокомментировал динамику представитель Центробанка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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