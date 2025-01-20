Россия и Индонезия обсуждают ведение расчетов в нацвалютах

Россия и Индонезия обсуждают возможность двусторонних расчетов в национальных валютах. Об этом сообщил посол РФ в Джакарте Сергей Толченов.

По его словам, ограничение доступа России к банковской системе SWIFT затруднило использование финансовых расчетов в американских долларах между двумя странами.

«Вот почему мы должны найти подходящие способы использования национальных валют. Это то, над чем работают российские и индонезийские финансовые институты. <..> Мы уже обсуждаем системы [использования нацвалют]», – сказал дипломат в интервью изданию The Jakarta Globe.

Индонезия официально присоединилась к БРИКС 6 января 2025 года. Государства объединения ранее договорились, что будут активно использовать в расчетах национальные валюты. Толченов подчеркнул, что в настоящее время в БРИКС сосредоточены именно на продвижении использования нацвалют, а не на создании новой.

Москва, Джакарта, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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