Сирия разорвала инвестсоглашение с Россией по порту Тартус

Новые власти Сирии расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской стороной в 2019 году. Об этом сообщил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди, передает телеканал Al Watan.

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности объекта будут использоваться в интересах сирийского государства», – заявил Джуди. Он добавил, что рабочие порта вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое использовалось компанией без модернизации, предусмотренной по условиям соглашения.

Директор таможенного управления также отметил, что правительство переходного периода Сирии работает над реструктуризацией порта, чтобы возобновить его полноценную работу. Кроме того, новые власти страны снизили таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%. Джуди заявил, что морской порт в настоящее время практически не работает из-за высоких таможенных сборов и стоимости логистических услуг.

В 2019 году правительство Сирии заключило инвестиционный контракт с российской компанией «Стройтрансгаз», напоминает ТАСС. Соглашение было рассчитано на 49 лет и предусматривало, что российская сторона будет управлять портом и инвестирует в его модернизацию более 500 млн долларов.

Отметим, что в Тартусе расположен пункт материально технического обеспечения ВМФ России. А рядом с городом Латакия дислоцируется российская авиабаза Хмеймим. По сведениям источника ТАСС, Россия ведет переговоры с новой сирийскими властями о сохранении своих военных баз в стране.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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