Власти не смогли достичь цели по программе долгосрочных сбережений

В России по итогам 2024 года не удалось достичь целей плана по привлечению средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Впрочем, в Минфине остались довольны результатами первого года действия программы. Об этом пишут «Известия».

Президент РФ Владимир Путин поручал правительству в первый год действия ПДС довести показатель не менее чем до 250 млрд рублей. В дальнейшем, как указывал глава государства, размер ПДС должен достичь не менее 1% ВВП, то есть речь идет о триллионах рублей.

Привлечь удалось 216 млрд рублей, из которых 21 млрд пришелся на софинансирование. Объем новых взносов, не связанных с пенсиями, и переводов из обязательной пенсионной системы оказались почти одинаковыми – 99 млрд рублей против 96 млрд.

В Министерстве финансов остались довольны результатами за первый год, подчеркнув, что 250 млрд рублей следовало воспринимать за ориентир. Кроме того, активная фаза привлечения средств началась после улучшения условий – изменений в Налоговом кодексе и продления сроков софинансирования программы с трех до десяти лет.

По прогнозам аналитиков, добиться улучшения показателей будет сложно. Во-первых, почти полностью утрачен административный ресурс, то есть договоры заключали сотрудники самих негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Во-вторых, россияне, желающие вложиться, уже могли сделать это с учетом довольно серьезного продвижения программы. И, наконец, рекордно высокие ставки по банковским вкладам снижают интерес к более скромным по моментальным результатам вложениям.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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