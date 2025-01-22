В России готовы ограничить экспорт продовольствия ради стабильности рынка

Правительство России рассмотрит вопрос ограничения экспорта продовольствия, если ситуация будет складываться не в пользу стабильности внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на XVI съезде Союза производителей молока в среду в Москве.

«Контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия продолжается. И если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть. В том числе, они касаются возможных экспортных ограничений», – цитирует вице-премьера «Интерфакс». Однако, как указал Патрушев, «не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали».

При этом вице-премьер подчеркнул, что приоритетом государства является «полноценное обеспечение продовольствием наших граждан».

«Мы, конечно, делаем ставку на отечественного производителя и повышение самообеспеченности. Поэтому необходимо и дальше наращивать выпуск собственной продукции, планомерно двигаясь к достижению ориентира Доктрины продбезопасности по молоку», – заявил Патрушев.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году кабмин принимал меры регулирования на рынке молочной продукции. Так, до 15 июня 2025 года действует беспошлинный ввоз в Россию 25 тыс. тонн сливочного масла. Эта мера была принята на фоне резкого роста цен на этот продукт. Патрушев заверил, что власти будут «внимательно следить» за доступностью основных видов продовольствия на российском рынке.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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