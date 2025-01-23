В России в прошлом году вырос объем продаж игристых вин

В России в прошлом году ощутимо вырос объем продаж игристых вин. Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, в 2024 году было реализовано на 8,6 процента игристых вин больше, чем в 2023 году, а крепкого алкоголя – на 4,4 процента больше. В рознице было продано 23,522 млн декалитров шампанских вин, крепкого алкоголя – 121,347 млн декалитров.

Статистика говорит о том, что продажи коньяка выросли до 14,149 млн декалитров (+2,1 процента), ликеро-водочных изделий – до 16,681 млн декалитров (+17,7 процента), водки – до 76,028 млн декалитров (+0,6 процента).

Продажи виноградных вин увеличились 57,112 млн декалитров (+1,2 процента), ликерных вин 1,292 млн декалитров (+7,6 процента), а плодовой алкогольной продукции упали на 26 процентов – до 9,392 млн декалитров.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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