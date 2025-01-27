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Понедельник, 27 января 2025, 13:51 мск

Новости Экономика

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ФАС обязала «Просвещение» снизить цены на школьные учебники

Федеральная антимонопольная служба признала издательство «Просвещение» нарушившим антимонопольное законодательство на рынке школьных учебников. Ведомство предписало издательству снизить цены на учебники и перечислить в бюджет более 2 млрд незаконно полученного дохода, сообщает пресс-служба ФАС.

«АО «Издательство «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по предметным линиям «русский язык», «история», «биология», – говорится в сообщении.

Ранее ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении издательства. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. «Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень», – констатировали в ведомстве.

«ФАС России выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 рублей», – сказано в сообщении ФАС.

Антимонопольщики проконтролируют исполнение издательством выданных предписаний.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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