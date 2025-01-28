Аномально теплая погода в России угрожает урожаю

Температурные рекорды в регионах средней полосы и на юге России могут негативно сказаться на будущем урожае. На растениях распускаются почки, которые замерзнут с приходом морозов, ожидаемых в феврале, и не распустятся вновь весной. Кроме того, из-за отсутствия снега на полях скопилось слишком мало влаги.

Метеорологи прогнозируют высокую температуру на грани рекорда вплоть до конца января во всей средней полосе европейской части России. В воскресенье, 26 января, и понедельник, 27 января, температурные рекорды установлены и в обеих столицах, пишут «Известия».

Высокие температуры привели к тому, что во многих регионах средней полосы уже сошел снег. Фермеры оценивают сложившуюся ситуацию негативно. В центре и юге страны конец лета и осень выдались засушливыми – необходимой сельхозкультурам влаги накопилось мало. Проблема усугубляется тем, что в связи с недостаточным снежным покровом и сохраняющейся теплой температурой даже те небольшие запасы влаги, которые есть сейчас, активно испаряются. Если ситуация не изменится кардинально, то в ряде регионов центральной части и ЮФО прогнозируется просадка в урожайности.

Большую опасность температурная аномалия представляет для растений, почки которых могут начать распускаться. Но они замерзнут и уже не смогут вновь зацвести весной, если ударят морозы.

Кроме того, теплая погода несет здесь иные риски – в таких условиях успешно зимуют вредители – определенные виды долгоносиков и саранчовых и другие. По словам специалистов, если такие температуры станут устойчивой климатической тенденцией, то могут сместиться ареалы обитания насекомых. В средней полосе появятся более южные виды. Этот процесс уже начался.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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