Россиян стали чаще приглашать работать за границей

За последний год на треть (33,6%) выросло число приглашений для россиян к работе в других странах. Самыми активными в вакансиях для российских специалистов стали Белоруссия, Казахстан, Грузия и Турция, а количество офферов в Китай выросло в шесть раз.

За 2024 год россияне получили 769 тысяч приглашений на зарубежные вакансии, передает РБК со ссылкой на HeadHunter. Речь идет только о регионе, указанном в вакансии, а сама компания-работодатель может быть как иностранной, так и российской.

Чаще всего граждан России зовут поработать в Белоруссию (22%, 172,3 тыс. приглашений), Казахстан (20%, 150,9 тыс.) и Грузию (9%, 69,7 тыс.), а также Турцию (9%, 67,8 тыс.) и Узбекистан (7%, 57,2 тыс.). При этом интерес к россиянам резко вырос в Китае – 27,6 тыс. в 2024 году против 4,8 тыс. в 2023-м.

Самыми востребованными на нероссийских вакансиях стали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13%), программисты и разработчики (10%), операторы call-центров (5%), дизайнеры, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи, художники (по 4%), учителя, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), а также секретари, помощники руководителя, ассистенты, специалисты техподдержки и тестировщики (по 2%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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