Евросоюз планирует отключить от SWIFT около 15 российских банков

Европейский союз рассматривает возможность отключения около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не уточнили, о каких кредитных организациях идет речь. Предложение только на этой неделе поступило странам – участницам блока.

Ранее под ограничения попали крупнейшие российские банки. После введения мер переводы внутри РФ обслуживает российский аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

В свою очередь ЕС в рамках 14-го пакета санкций запретил европейским компаниям подключение к СПФС или «эквивалентным специализированным службам финансовых сообщений», созданным российским ЦБ. Более того, юрлицам из Евросоюза нельзя совершать транзакции с участниками рынка третьих стран, использующими СПФС.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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