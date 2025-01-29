Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово и его владельцу Дмитрию Каменщику

Генеральная прокуратура России накануне подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово», а также к участникам схемы владения аэропортом. Среди ответчиков – основной владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета аэрогавани Валерий Коган, говорится в материалах судебной картотеки.

Всего по иску Генпрокуратуры 32 ответчика, в том числе 30 компаний, включая организации, которые участвуют в управлении аэропортом. Это ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово коммершл сервисиз», ООО «Домодедово эрфилд» «Домодедово карго» и другие. Иск также подан к компаниям из структуры владения аэропортом, включая МКООО «Асьенда инвестментс лимитед», МКООО «Эрпорт менеджмент компани лимитед», «Аламо (трасти) си вай лимитед» «Фонд Атлант фаундейшн»и другие юрлица.

Помимо этого, Генпрокуратура подала заявление об обеспечительных мерах, передает «Интерфакс». В чем суть исковых претензий, пока неизвестно, – соответствующие материалы еще не обнародованы.

По сведениям газеты «Коммерсант», иск был подан после прокурорской проверки порядка приватизации объектов в аэропорту. По ее результатам в суд обратился один из заместителей генпрокурора РФ.

Как отмечает издание, ответчикам о результатах проверки не сообщили. Но, собеседник газеты указал, что практика подобных дел показывает, что «после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству», говорится в публикации.

Вопрос о передаче аэропорта государству уже поднимался в 2011 году, когда в результате теракта, устроенного смертником, погибли 37 человек. Против Каменщика возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по ч. 3 ст. 238 УК РФ). Но тогда в Генпрокуратуре посчитали уголовное преследование Каменщика незаконным, и после ряда решений руководства надзорного органа оно было прекращено.

Аэропорт Домодедово является одной из крупнейших авиагаваней России. По данным Росавиации, пассажиропоток Домодедово за 10 месяцев 2024 года составил 13,3 млн человек – это 23,5% меньше, чем год назад.

Обновлено. Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры. «Московский аэропорт Домодедово строго соблюдает все требования действующего законодательства. Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением», – приводит сообщение авиагавани РИА «Новости».

Москва, Наталь Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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