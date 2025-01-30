В кабмине РФ пообещали не вводить регистрацию на маркетплейсах через «Госуслуги»

Правительство РФ не намерено обязывать покупателей входить на маркетплейсы через «Госуслуги». Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

«Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда так]», – сказал чиновник на «Саммите развития» (цитата по ТАСС).

В то же время аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил, что подтверждать вход с помощью «Госуслуг» нужно будет только тем, кто захочет разместить на маркетплейсе объявление, пишет «Российская газета». Отмечается, что личные данные этих пользователей будут скрыты. «Разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее», – заявили в аппарате.

Ранее Forbes сообщал, что в целях борьбы с мошенниками пользователей могут обязать регистрироваться на маркетплейсах и сервисах объявлений с помощью «Госуслуг». Также это касается сайтов по поиску работы и предложению услуг. Такие меры предусматривает пакет поправок против мошенников, который разработан в правительстве и проходит межведомственное согласование, указывало издание.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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