Путь к самоизоляции: тарифная война Трампа сыграет против США

Президент США Дональд Трамп «рискует заиграться с тарифными войнами и угрозами применения санкций». Как считает российский сенатор Алексей Пушков, такая жесткая политика может обернуться против Вашингтона.

«Во-первых, это увеличит цены на продукцию внутри самих США, поскольку поставки из Канады, Мексики, Китая широко используются в американском производстве, к примеру, тяжелая канадская нефть. Чем выше стоимость поставляемого из Канады сырья, китайских и мексиканских комплектующих и т.п., тем выше стоимость конечной продукции в самих США», – пояснил сенатор в своем телеграм-канале.

«Второе, однако, даже важнее: Трамп делает ставку на экономический диктат и финансовые угрозы, что вызовет антагонизм к США во всех странах, затронутых его мерами. В итоге, вместо того, чтобы привести к улучшению позиций Америки в нынешнем мире, это способно привести к дальнейшему ухудшению ее репутации и общего положения», – полагает Пушков.

«Наконец, начав тарифные войны с союзной Канадой, соседней Мексикой и могучим Китаем, что уже создаст немалые сложности для экономики США, Трамп окончательно обесценил свои угрозы ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар. Нам эти угрозы изначально представлялись избыточными и неосушествимыми, рассчитанными на внешний эффект», – считает он.

Пушков обратил внимание, что, помимо России и Китая, в БРИКС входят 3-я и 8-я экономики мира – Индия и Бразилия, а в числе государств-партнеров – еще несколько экономически важных стран. «Введение 100-процентных тарифов означало бы прекращение торговли со всеми этими странами и их уход с американского рынка с переориентацией на других торговых партнеров. Это стало бы крупнейшей акцией экономической и политической самоизоляции за всю историю Америки. США со всей очевидностью не могут себе этого позволить», – заключил сенатор.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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