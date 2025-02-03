Более 20 регионов России ждет нашествие саранчи из-за теплой зимы

Нашествие саранчи может стать настоящим бедствием предстоящим летом в 21 регионе России. Фермерам необходимо принять превентивные меры. Об этом предупредил федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе.

Теплая зима благоприятна для размножения саранчовых. Под угрозой оказались Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Астраханская, Иркутская, Самарская, Оренбургская, Волгоградская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская и Новосибирская области, а также республики Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Хакасия, Якутия, Чувашия, Чечня, Башкирия, Калмыкия, пишут «Известия».

Минсельхоз уже выделил 85,8 млн рублей на создание специального отряда и закупку наземных опрыскивателей, а в нескольких регионах прошли учения по борьбе с распространением саранчовых, созданы координационные центры для анализа обстановки и принятия мер по защите посевов. От вредителей в этом году придется обработать на 100 тысяч га больше, чем в 2024-м.

В Союза органического земледелия считают, что у государства достаточно средств для противостояния угрозам. Однако наименее защищены мелкие и средние компании, которые не страхуют посевы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube