«Аэрофлот» ожидает рост цен на авиабилеты в 2025 году на уровне инфляции

Цены на авиабилеты на рейсы «Аэрофлота» в 2025 году увеличатся на уровень инфляции. С таким прогнозом выступил глава авиакомпании Сергей Александровский.

«В 2025 году мы прогнозируем для себя изменения стоимости билетов на уровне инфляции», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Авиаперевозчик намерен работать над оптимизацией расходов. «Будем, безусловно, работать над оптимизацией наших расходов, повышением эффективности нашей деятельности, чтобы обеспечить такие значения», – сказал Александровский.

Ранее глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Вероника Ходырева сообщала, что авиабилеты в РФ за 11 месяцев минувшего года подорожали на 11%, или в среднем – на 900 рублей. Чиновница среди причин роста цен на авиаперевозку назвала сокращение объемов субсидий, повышение спроса на перелеты, удорожание обслуживания самолетов и увеличение глубины бронирования, информировал ТАСС.

Между тем, как заявлял президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в 2024 году выросла на 22,5%. По его словам, средняя стоимость билета туда-обратно составила в прошлом году 16,1 тыс. рублей против 13,14 тыс. рублей в 2023 году. В то же время стоимость билетов по зарубежным направлениям выросла всего на 3%, а перелет туда-обратно за границу в 2024 году обошелся в среднем в 42,1 тыс. рублей, уточнил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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