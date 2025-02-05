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Среда, 5 февраля 2025, 13:19 мск

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Доходы от замороженных активов России продолжают снижаться

Доходы от заблокированных в Европе российских активов продолжают снижаться. Об этом сообщает депозитарий Euroclear.

«Снижение ставок привело к постепенному уменьшению в 2024 году процентных доходов, связанных с активами Центробанка России, при этом перспективы будущих доходов, вероятно, продолжат снижаться, хотя и будут зависеть от будущей политики», – говорится в заявлении.

При этом в депозитарии отметили, что готовятся в марте перевести очередной транш в размере порядка двух миллиардов евро доходов от замороженных российских средств в фонд ЕС, предназначенный для поддержки Киева.

В настоящее время под блокировкой в ЕС находится около 300 млрд евро, принадлежащих России, из них более 200 млрд размещено на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем бельгийской Euroclear. Москва неоднократно называла заморозку российских активов в Европе воровством.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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