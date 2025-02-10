Россияне не делают сбережений к старости, рассчитывая на пенсию и помощь близких

Подавляющее большинство россиян не создают себе финансовую подушку на старость, они рассчитывают на государственную пенсию и помощь близких. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ Эволюция совместно с Финансовым университетом при правительстве.

В исследовании приняли участие 2000 человек в возрасте от 25 до 45 лет по всей стране, из которых 1500 человек проживает в городах и 500 – в сельской местности, передает РБК.

99% респондентов хотели бы на пенсии жить в достатке, но при этом 89% ответили отрицательно на вопрос «готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию». Почти половина опрошенных рассчитывают на государственную пенсию (43%), чуть более четверти (27%) – на будущие собственные накопления, в том числе сформированные в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Доля молодых людей, рассчитывающих на государственную пенсию, за три года значительно выросла. В 2021 году таких было менее 10%, теперь же 44% молодых респондентов в возрасте от 25 до 34 лет заявили, что рассматривают государственную пенсию как существенное подспорье в будущем.

В то же время существенно сократилась доля молодых людей, рассчитывающих жить на пенсии на личные сбережения: если в 2021 году жить на сбережения собирались 65% респондентов, то теперь этот показатель снизился до 26%.

Помимо государственной помощи, больше половины опрошенных рассчитывает на помощь близких людей и детей, а меньше половины (45%) рассматривают возможность формирования личных накоплений с помощью разных финансовых инструментов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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