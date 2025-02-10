Экспорт пшеницы из России пока держится на рекордном уровне

Экспорт российской пшеницы с начала сельхозсезона, с июля 2024 года по январь 2025 года, находится на рекордном уровне – 32,2 млн тонн, что на 0,4 млн тонн больше прошлогоднего уровня, следует из данных аналитического центра «Русагротранс».

«Экспорт пшеницы в январе 2025 года (с учетом стран ЕАЭС) составил 2,47 млн тонн (4,08 млн тонн в январе 2024 года). В целом экспорт пшеницы с начала сезона 2024/2025 (июль-январь), несмотря на падение в январе, остается на рекордном уровне – 32,2 млн тонн, что на 0,4 млн тонн выше, чем в прошлом сезоне, когда было экспортировано 31,8 мон тонн», – говорится в сообщении, которое цитирует «Прайм».

Как уточняется, больше всего поставок приходится на Египет, туда за июль-январь было поставлено 6,3 млн тонн пшеницы, что в 1,7 больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Вторым стал Бангладеш, куда было ввезено 2,28 млн тонн. Впервые за историю российского экспорта Турция опустилась на третью строчку – с июля по январь объем поставок составил 2,28 млн тонн, что в 1,9 раза ниже показателей прошлого сезона.

Прогноз экспорта пшеницы на февраль на основе информации о повышении подходов судов к российским портам увеличен с 2,2-2,3 млн тонн, до 2,4-2,5 млн тонн, но этот объем кратно ниже прошлогоднего уровня в 4,4 млн тонн.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube