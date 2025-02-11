Запасы золота в российских банках упали до минимума с 2022 года

Запасы драгоценных металлов в российских банках сократились до минимума с 2022 года. Аналитики связывают это с высокими ставками по кредитам, клиенты предпочитают продавать золото из-за его растущей стоимости и использовать полученные деньги вместо заемных средств.

Запасы физического золота в российских банках в конце 2024 года резко сократились и оказались меньше 40 тонн, следует из расчетов РБК на основе данных Центробанка. Это самый низкий показатель с июля 2022 года. Согласно статистике, на 1 января 2025 года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных металлах и камнях, было 325,4 млрд рублей.

Сколько российских банков оперируют физическим золотом, неизвестно – в отчетности кредитных организаций теперь нет выделенного счета для учета остатков в драгоценных металлах и камнях. До февраля 2022 года среди лидеров по этому параметру были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк.

Крупные банки, как правило, оперируют физическим золотом в интересах крупных клиентов – золотопромышленников и аффинажных заводов. Кредитные организации могут учитывать металл на своем балансе перед его продажей контрагентам таких компаний, в том числе за рубежом.

В Союзе золотопромышленников России сообщили, что в 2024 году падения добычи золота в стране не произошло. Банки также отметили, что объемы сделок с заводами и добывающими предприятиями не упали, но высокая ключевая ставка повлияла на поведение клиентов. «Это связано с высокой ключевой ставкой Банка России и, соответственно, дорогими деньгами на рынке. Вместо кредитных средств клиенты предпочитают использовать собственные, продавая золото с металлических счетов», – сказал собеседник агентства.

Тем временем, биржевая стоимость золота впервые в истории превысила 2950 долларов за тройскую унцию. Взлет котировок произошел на фоне опасений инвесторов, что новые пошлины США на сталь и алюминий из всех стран спровоцируют торговую войну.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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