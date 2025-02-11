Трамп собирается ввести пошлины на европейские лекарства

Президент США Дональд Трамп собирается ввести пошлины на лекарства, производящиеся в странах Европейского союза. Об этом сообщает газета Politico.
Пока нет данных о сроках и размерах пошлин. Однако многие страны обеспокоены новыми ограничительными мерами, так как американский рынок является основным для их фармацевтической отрасли.
В частности, Ирландия поставляет в США товаров на 54 млрд евро, 36 млрд из которых приходится на продукцию фармацевтической и химической промышленности.
Кроме того, пошлины могут ударить по датской компании Novo Nordisk, производящей препарат «Оземпик», который в последнее время получил популярность в качестве средства для борьбы с лишним весом.
Накануне Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Новые тарифы вступят в силу 4 марта.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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