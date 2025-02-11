Магазины пожаловались в ФАС на маркетплейсы из-за низких цен на электронику

Компании традиционной торговли пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на маркетплейсы из-за неконкурентно низких цен на электронику. Об этом сообщает РБК.

«Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) 6 февраля направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с жалобой на низкие цены на электронику, которые устанавливают маркетплейсы», – говорится в статье.

В РАТЭК считают, что маркетплейсы несправедливо снижают стоимость товаров, включая собственные расходы, что является незаконной практикой демпинга. В ассоциации утверждают, что такое ведение дел приводит к падению продаж и ущемлению прав и интересов участников рынка.

Кроме того, в РАТЭК указали, что маркетплейсы занимают значительную долю рынка смартфонов, вытесняя с него федеральные розничные сети. Разница в ценах между маркетплейсами и офлайн магазинами составляет от 20 до 70%.

В результате розничные сети вынуждены сокращать свою деятельность, чтобы оптимизировать расходы, – в том числе закрывать магазины, сужать ассортимент и переходить на агентскую модель продажи товаров. В свою очередь, это приводит не только к сокращению рабочих мест, налоговых отчислений от торговых компаний, но и к ухудшению покупательского опыта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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