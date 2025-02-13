В России выросли ставки авторских отчислений за музыку

В России пересмотрели ставки отчислений авторам за использование их произведений в коммерческих заведениях. Тарифы изменились впервые за шесть лет, пишет РБК со ссылкой на Российское авторское общество (РАО).

Российские рестораны, магазины, торговые центры и прочие массовые заведения обязаны ежемесячно платить отчисления за использование фоновой музыки в так называемые организации коллективного управления правами (ОКУПы). Размер отчислений зависит от ряда факторов: регион деятельности, тип заведения, его площадь и т.д.

РАО впервые с марта 2019 года обновило ставки отчислений с бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах. Кроме того, тарифы пересмотрела Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

В среднем отчисления выросли на 10%. Согласно подсчетам агентства, для кофейни площадью 100 кв. м ставка выросла на 18% – с 6,8 тыс. до 8 тыс. руб., для ресторана площадью 100 кв. м рост составил 8% – с 7,4 тыс. до 8 тыс. руб., для торгового центра площадью 5 тыс. кв. м: рост на 12% – с 22,7 тыс. до 25,5 тыс. руб., для фитнес-клуба площадью 250 кв. м: ставка осталась без изменения, 9 тыс. руб.

Кроме того, в новом порядке отчислений упрощены категории объектов, с которых ведутся отчисления: теперь расчеты выплат для ресторанов, кафе и баров зависят преимущественно от их площади, а не только от типа заведения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube