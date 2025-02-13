Тюльпаны в России подорожали почти до уровня роз

В России подорожали тюльпаны. Их средняя стоимость приблизилась к ценам на розы.

В феврале стоимость одного тюльпана поштучно или в составе монобукета достигла 231,3 руб. Одна роза стоит 248,6 руб. разница в цене между этими цветами составила 7,4%, сообщает РБК со ссылкой на представителя маркетплейса Flowwow. В прошлом году разрыв был более значительнее: роза обходилась на 38,9% дороже тюльпана.

В маркетплейсе уточнили, что за год стоимость тюльпана выросла на 25,76%, тогда как роза в феврале этого года подешевела на 2,7% по сравнению с прошлым годом.

Участники рынка связывают резкое подорожание тюльпанов в 2025 году с увеличением таможенных пошлин на цветы из недружественных стран и неурожаем голландских луковиц, из которых выращиваются тюльпаны в России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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