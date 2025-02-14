В России упадет спрос на сотрудников госуправления и торговли

В ближайшие пять лет в России упадет спрос на работников в отраслях госуправления и торговли. При этом рост ожидается в сфере персональных услуг. С таким прогнозом выступило Министерство труда.

Согласно прогнозу кадровой потребности на 2024-2029 годы, наибольшее снижение спроса на специалистов на российском рынке труда ожидается в сферах госуправления и торговли, передает РБК. В разрезе отдельных специальностей сокращение востребованности заметят финансовые специалисты, пиарщики и маркетологи, а также рабочие пищевой промышленности.

В то же время значительно вырастет спрос на работников в отраслях оказания персональных услуг и обрабатывающей промышленности. В разрезе профессий резко увеличится потребность в служащих, занятых учетом материалов и транспортных перевозок, механиках и ремонтниках, разработчиках и аналитиках программного обеспечения.

До 2030 года по сравнению с базовым 2022-м на рынок труда необходимо будет дополнительно привлечь 3,1 млн человек – хотя ранее звучали оценки о дефиците специалистов на уровне 2,4 млн. «Основными источниками покрытия запросов экономики должны стать имеющиеся внутренние ресурсы: молодежь, граждане, которые по тем или иным причинам сегодня не работают, опережающее повышение производительности труда», – сказал ранее министр труда Антон Котяков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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