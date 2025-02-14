Активы «Макфа» обратили в доход государства

Доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний «Макфа» и обыкновенные акции 7 юридических лиц обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры. Об этом СМИ сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов.

«В рамках исполнительных производств в отношении должников, входящих в группу компаний «Макфа», в доход Российской Федерации обращены обыкновенные именные бездокументарные акции 7 юридических лиц, а также доли в уставных капиталах 13 юридических лиц», – пояснил Аристов.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества «Макфы». В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель «Макфы» экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор «Макфы» экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу, напоминает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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