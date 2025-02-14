В России усилят борьбу с мошенниками и ответственность банков за хищения со счетов клиентов

Власти России будут работать над тем, чтобы усилить борьбу с мошенническими схемами с использованием банковских реквизитов, а также ужесточат ответственность банков за хищения со счетов клиентов. Соответствующие поручения дал президент РФ Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации проанализировать совместно с Банком России, ФСБ России, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Росфинмониторингом практику совершения незаконных финансовых операций с использованием реквизитов банковских счетов, предоставленных физическими лицами третьим лицам, и внести предложения, направленные на пресечение указанных операций. Срок – 15 июля 2025 года», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за данное поручение назначены глава кабмина Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава СКР Александр Бастрыкин, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Также президент поручил законодательно обеспечить повышение ответственности банков за нарушение прав клиентов при хищении средств, в том числе с применением методов социальной инженерии.

Срок исполнения тот же – 15 июля 2025 года. Ответственными назначены Мишустин и Набиуллина.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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