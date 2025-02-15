Бренды Zara, Bershka и Pull&Bear могут вернуться в Россию

Принадлежащие испанской компании Inditex сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию.

Как сообщает тг-канал Mash со ссылкой на источники, этот вопрос активно обсуждается. Представители компании анализируют ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы. «По нашим данным, все для того, чтобы в случае изменения политической ситуации оперативно ворваться в Россию», – сказано в публикации.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин уточнил, что если испанские сети вернутся в РФ, то их магазины откроются на своих старых местах, которые сейчас либо пустуют, либо там располагаются аналоги закрытых магазинов.

Inditex ушла с российского рынка в марте 2022 года. В состав компании входят бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe.

В марте 2023 года гендиректор Inditex Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times заявлял, что компания хотела бы вернуться на российский рынок при изменении ситуации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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