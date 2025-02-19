Суд конфисковал российские активы украинского производителя водки

Великоустюгский районный суд Вологодской области по иску Генпрокуратуры передал государству находящиеся в России водочные активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Групп» стоимостью более 9 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, поводом для этого стало участие владельцев компании Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка в финансировании украинских вооруженных сил. Суд признал их экстремистами, их деятельность в России запрещена.

Отмечается, что в доход государства обращены активы АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» (Вологодская область), ООО «Национальные алкогольные традиции», ООО «Бизнес-Групп» (Москва), ООО «Южные алкогольные традиции» и ООО «Алкогольные традиции Крыма» (Республика Крым).

Сам судебный процесс занял одно заседание, которое проходило в закрытом режиме.

По данным Генпрокуратуры, после начала специальной военной операции собственники холдинга «Баядера Груп» заняли антироссийскую позицию и начали финансировать ВСУ, перечисляя на нужды украинской армии 2% прибыли от продажи продукции их компаний. Так, по сведениям надзорного ведомства, в 2022-2024 годах этим холдингом в пользу ВСУ, Главного управления разведки Минобороны Украины и нацбата «Азов»* было направлено более $1,8 млн.

* Организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 2 августа 2022 года

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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