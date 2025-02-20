Власти резко сократят траты из Фонда национального благосостояния

Российские власти уменьшат траты средств из Фонда национального благосостояния. На инвестпроекты собираются расходовать всего 700 млрд рублей против 1,1 трлн в 2024-м. Эксперты считают такой подход сдержанным и сбалансированным.

Ключевой статьей расходов из ФНБ в 2025 году станет финансирование крупных инфраструктурных проектов. На них планируется потратить 700 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Министерстве экономического развития. Помимо этого, из «кубышки» собираются направить около 600 млн на софинансирование пенсионных накоплений, следует из бюджета на 2025-2027 годы.

В 2024 году, по подсчетам издания, около 1,1 трлн рублей потратили на инвестпроекты в сфере промышленности и транспорта, 1,3 трлн было выделено на погашение дефицита бюджета и 200 млн – на пенсии.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ФНБ больше не будет использоваться для финансирования дефицита. Недостачу будут покрывать за счет государственных заимствований – через размещение ОФЗ. Ожидается, что в этом году дефицит составит 1,2 трлн рублей. Начиная со следующего года власти будут использовать ФНБ исключительно как источник для обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть.

Минфин пополняет ФНБ, исходя из стоимости нефти и бюджетного правила – если цена на экспортное сырье выше цены отсечения (60 долларов за баррель в прошлом году), то излишки направляются в «кубышку» – на них покупается валюта. То есть нефтяные сверхдоходы позволяют накопить «подушку безопасности». Однако если стоимость сырья ниже цены отсечения, то из ФНБ валюту, наоборот, продают.

По словам экспертов, сокращение трат происходит на фоне снижения экспортных доходов из-за санкций – ситуация усугубляется из-за возросших чрезвычайных расходов. Уменьшение трат говорит о более осторожном подходе властей в нынешних условиях. Сохранить свободные средства фонда нужно, как минимум, чтобы стабилизировать курс, если цены на сырье обвалятся.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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