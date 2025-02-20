В России гречка дешевеет второй год подряд

В Росси гречка дешевеет второй год подряд. Способствовала этому высокая урожайность культуры в 2022-2023 годов и большие запасы гречихи, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Медианная цена за килограмм гречки составляет 81 рубль, это на 3 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли аналитики, изучив средние чеки за период с 1 января по 15 февраля 2024 и 2025 года.

При этом выяснилось, что число покупок крупы выше на 5 процентов в сравнении год к году. Основная причина этого, по мнению исследователей, – высокое предложение, потому что запасов продукта еще довольно много.

Прогнозируется, что цены останутся стабильными до конца квартала или даже полугодия. Однако из-за сокращения в прошлом году посевов гречихи в будущем цены на нее могут повыситься.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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