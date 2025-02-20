Роспотребнадзор изъял более 2 тонн пищевой продукции из «Самоката»

Роспотребнадзор по Москве в ходе плановых проверок изъял из оборота свыше 2 тонн продукции из дарксторов сервиса экспресс-доставки «Самокат». Об этом сообщила пресс-служба столичного управления федеральной службы.

Надзорные мероприятия в отношении ООО «Умный Ритейл» прошли с 13 по 29 января этого года. Проверка коснулась 131 объекта. В ходе инспекций специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения требований санитарного законодательства, включая хранение продукции с истекшим сроком годности, нарушение температурного режима хранения пищевой продукции, хранение готовой продукции без маркировки или с недостоверной, неполной или нечитаемой маркировкой. Кроме того, как было установлено, термосумки для транспортировки продукции не оснащены термометрами и хладоэлементами.

«Изъято из оборота 2 тонны 131 кг пищевой продукции, несоответствующей обязательным требованиям», – говорится в сообщении.

Дополнительно сотрудники ведомства отобрали и исследовали в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 364 образца продукции, включая: салаты, готовые блюда из мяса, птицы, рыбы, полуфабрикаты. Из этих образцов 145 оказались несоответствующими нормативным требованиям, в том числе по микробиологическим показателям безопасности, по физико-химическим показателям.

За выявленные нарушения требований законодательства «Умный Ритейл» оштрафовали на 550 тысяч рублей. Компании предписано устранить нарушения технических регламентов и санитарно-эпидемиологических требований в кратчайшие сроки. Ведомство проконтролирует выполнение предписаний.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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