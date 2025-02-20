Россия нарастит добычу редкоземельных металлов

В России готовят льготы для добытчиков редкоземельных металлов. Планируется снизить импорт этих элементов и нарастить собственную добычу к 2030 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«По итогам ближайших шести лет это 50 тысяч тонн добычи этих металлов для крупнотоннажного производства. И доля импорта у нас, к сожалению, пока достаточно высокая – это примерно три четверти объема потребления: 75% и даже больше по некоторым позициям – это импорт. Мы планируем за шесть лет добиться снижения до 45%», – сказал министр на Форуме будущих технологий.

Власти обсуждают предоставление льгот связанным с РЗМ проектам. В настоящее время идет работа над созданием 24 цепочек с производствами, которые будут охватывать весь цикл – от сырья до конечной продукции.

«Могу сказать, что не все они экономически оправданы, но, тем не менее, мы готовим предложения совместно с нашими коллегами из Министерства финансов, Минэкономразвития с возможными какими-то льготами для подобных проектов – с тем, чтобы они стали рентабельными и были реализованы», – отметил Алиханов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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