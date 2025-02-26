В России сформирован запас топлива перед сезонными ремонтными работами на НПЗ

В России сформирован необходимый запас топлива перед сезонными ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), заявил заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Роман Кабаков.

Так, Россия смогла накопить около 2 млн тонн бензина и 3,3 млн тонн дизельного топлива, локального дефицита топлива в стране нет, подчеркнул чиновник.

«Локальных дефицитов нигде не наблюдалось и не наблюдается, несмотря на появление в СМИ ряда новостей о точечных инцидентах по ряду заводов», – сказал он (цитата по ТАСС).

Кабаков подчеркнул, что с точки зрения регулирования запасов топлива ситуация характеризуется как достаточная для насыщения топливом внутреннего рынка.

Добавим, что, согласно данным Росстата, с 11 по 17 февраля в семи субъектах было зафиксировано снижение цен на автомобильное топливо – лидером при этом стал Ямал. В регионе средняя стоимость бензина за литр составила 56,38 рублей. Для сравнения, в среднем по стране литр стоит 58,93 рублей.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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