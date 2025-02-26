В январе в России произошел обвал промпроизводства

Рост промышленного производства в России в январе 2025 года составил 2,2% по сравнению с прошлогодним уровнем, а в сравнении с декабрьскими объемами произошел обвал почти на четверть (-24,1%). Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В январе 2025 года замедлился рост в обрабатывающих отраслях – до 7,0% в годовом сравнении с 14,0% в декабре. В добывающем секторе в январе 2025 года снижение составило 2,1% в годовом выражении после роста на 1,3% в декабре.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в январе был зафиксировано падение на 6,4% после снижения на 2,8% в декабре.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в январе составил 3,2% после увеличения на 0,8% в декабре.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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