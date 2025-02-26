МТС обязали в суде отменить доплаты для жителей Крыма и Севастополя

Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в отношение оператора связи МТС о прекращении взимания доплаты с абонентов в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

«Ранее ФАС России признала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) нарушившим антимонопольное законодательство и предписала прекратить взимать дополнительную плату для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя. Компания обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства», – уточнили и в ФАС.

При этом ведомство обратило внимание, что в настоящее время только ПАО «МТС» оспаривает требование службы о необходимости отмены наценки на услуги связи на территории Крыма и Севастополя. Другие операторы связи согласились добровольно отказаться от наценок. Также для своих абонентов при поездках по России роуминг отменили крымские операторы.

Напомним, в октябре 2024 года ПАО «МТС» обязали перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконно полученного дохода после весеннего повышения тарифов на услуги связи, а также снизить свои расценки. Компания была признана нарушителем после того как в апреле и мае 2024 года в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube