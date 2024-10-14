Оператора связи МТС обязали отдать в госбюджет доходы от незаконного повышения тарифов

ПАО «МТС» обязано перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконно полученного дохода после весеннего повышения тарифов на услуги связи, а также снизить свои расценки. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Ранее ПАО «МТС» было признано нарушившим закон о защите конкуренции после того, как в апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов.

«Служба установила, что повышение являлось экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей. Помимо перечисления дохода, оператор должен снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи», – подчеркнули в ФАС.

«Такая мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые при установлении такого правонарушения. ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи», – пояснили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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