Критические уязвимости обнаружены в каждом втором банковском приложении

Специалисты по кибербезопасности обнаружили критические уязвимости в каждом втором банковском приложении. Тем временем, требования в области защиты данных растут, как и ответственность кредитных организаций.

Больше половины банковских сервисов имеют уязвимости высокой или средней степени критичности, то есть позволяют хакерам нанести существенный ущерб информационным активам компании при успешной атаке, пишет газета «Известия». Обнаруженные слабые места в защите банковских приложений, особенно критические, подчеркивают важность усиления контроля и ответственности банков за кибербезопасность.

В регуляторной среде наблюдается явная тенденция к ужесточению требований в области защиты финансовых операций и персональных данных. В частности, вводятся строгие процедуры при осуществлении крупных денежных операций. Банки обязаны проводить дополнительную верификацию клиентов перед выдачей значительных сумм наличных средств, чтобы избежать риска перевода денег злоумышленникам. В случае последующего обнаружения факта мошенничества банк может быть привлечен к компенсации ущерба клиенту.

При этом специалисты по борьбе с мошенническими call-центрами указывают на то, что работа по обеспечению безопасности использования приложений должна быть обоюдной – со стороны банка и со стороны клиента. По их словам, доля хакинга банковских приложений среди других случаев мошенничества не так велика, так как это требует серьезных ресурсов и интеллектуальных затрат высококвалифицированных специалистов. С большинством атак системы безопасности банков справляются. Но бреши как раз и оказываются в фокусе внимания в случае утечек данных.

Большинство проблем возникает на стороне пользователя банковского приложения. Это касается элементарных вещей – например, открытия сообщений от незнакомых людей в мессенджерах или перехода по сомнительным ссылкам в таких сообщениях или электронных письмах. А также зачастую хранения данных о банковских картах в приложениях разного рода сервисов, например маркетплейсов, служб доставки, бронирования билетов и гостиниц, либо в браузерах на смартфоне или ином компьютере. Решение этой проблемы заключается в повышении финансовой и информационной грамотности населения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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