Состояние богатейших россиян выросло на 8 млрд долларов с начала года

С начала 2025 года богатейшие бизнесмены России прирастили свои состояния на 7,764 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в рейтинг BBI сходят в себя 500 богатейших людей мира, в том числе 20 граждан России, их общее состояние на 3 марта составляет 292,56 млрд долларов.

Больше других за предыдущие два месяца заработал Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), поднявшийся на седьмую строчку рейтинга с восьмой, его состояние увеличилось на 3,1 млрд долларов – до 16,3 млрд, передает РИА «Новости».

Самым богатым россиянином остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние с начала года увеличилось на 1,77 млрд долларов, до 29,6 млрд. Второе место занимает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала 2025 года нарастил капиталы на 1,31 млрд долларов, до 26,6 млрд. На третье место с четвертого поднялся бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 2,03 млрд долларов, до 23,8 млрд.

На четвертой строчке оказался основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, который потерял 1,31 млрд, таким образом, его состояние оценивается в 21,9 млрд. На пятом месте рейтинга – совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чьи капиталы сократились на 430 млн долларов и сейчас оцениваются в 21,9 млрд.

Шестое место занимает бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, его состояние поднялось на 463 млн долларов и составило 20,7 млрд. Михаил Прохоров (группа «Онэксим») занял восьмую строчку, он разработал 468 млн долларов (15,4 млрд).

Замыкают десятку лидеров основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман (-2,26 млрд долларов, 12,5 млрд) и Дмитрий Рыболовлев (+261 млн долларов, 11,2 млрд).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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