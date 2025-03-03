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Понедельник, 3 марта 2025, 13:35 мск

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ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство по новым условиям

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по договору подряда по условиям нового федерального закона 186-ФЗ – с использованием безопасного механизма эскроу.

По новым правилам ипотечные средства хранятся в банке и могут быть перечислены подрядчику только после того, как дом будет построен и заемщик зарегистрирует право собственности в ЕГРН. Еще одна аналогия с многоквартирными домами: средства на счетах эскроу застрахованы государством в размере до 10 млн руб.

По словам замепреда банка Алексея Косякова, которого цитирует «Коммерсант», новый закон выгоден не только заемщикам, но и строительным компаниям: они получают налоговые льготы и бесперебойное финансирование. Банк ДОМ.РФ, например, выдает строителям специальный кредит на строительство дома по субсидированной ставке от 1% годовых.

Оформить ипотеку можно по «Семейной», «Дальневосточной», ИТ-ипотеке, а также по рыночной программе без господдержки. Кредитные средства можно направить как на строительство дома на своей земле, так и на покупку земельного участка для последующего строительства.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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